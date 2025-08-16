HABER

Hatay 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü güneşli bir hava ile karşılanacak.

Cansu Akalp

Hatay, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklıkları 35°C, gece ise 25°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklık 35°C, 18 Ağustos Pazartesi günü 34°C, 19 Ağustos Salı günü 34°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 34°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da önem taşır.

Sıcak hava dalgası, bölgedeki tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmesi gereklidir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak önemlidir. Ayrıca, orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların ve yetkililerin bu koşullara karşı önlemler alması büyük önem taşımaktadır.

