Hatay 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü, Hatay ilinde hava sıcaklıklarının 36°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı da yüksek seviyelerde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde, 18 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının 30°C civarında olması öngörülüyor. 19 Mayıs Pazartesi günü ise sıcaklık 28°C'ye düşecek. 20 Mayıs Salı günü de hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Ayrıca, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için gereklidir.

Sıcak hava koşulları devam edecektir. Bu önlemleri alarak, sağlığınızı koruyabilir ve yazın tadını çıkarabilirsiniz.