Hatay 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

18 Ekim 2025 Cumartesi günü Hatay ilinde hava durumu açık ve güneşli geçecek. Antakya'da 28°C'ye ulaşan en yüksek sıcaklık, düşük sıcaklıkta ise 16°C olarak ölçülecek. İlerleyen günlerde 19 Ekim'de kapalı hava, 20-21 Ekim tarihlerinde hafif yağmur bekleniyor. Dışarıda bulunmadan önce önlemler almak ve sıcak havalarda dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Ayrıca, yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. İşte detaylar...

18 Ekim 2025 Cumartesi günü Hatay ilinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Antakya'da en yüksek sıcaklık 28°C olacak. En düşük sıcaklık ise 16°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %68. Rüzgar hızı 6.4 km/saat olarak bekleniyor. Basınç seviyesi ise 1007.8 mb olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 06:45. Gün batımı ise 17:55 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 19 Ekim Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 35.9°C, en düşük sıcaklık ise 20.7°C olarak tahmin ediliyor. 20 Ekim Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olacak. 21 Ekim Salı günü hafif yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. En yüksek sıcaklık yine 23°C, en düşük sıcaklık ise 18°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmesi önemlidir. 19 Ekim Pazar günü yüksek sıcaklıklar bekleniyor. 20-21 Ekim tarihleri arasında yağışlar görülecek. Dışarıda bulunmadan önce dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Islanmamak için koruyucu önlemler almak gerekebilir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği düşünülmelidir. Trafikte de dikkatli olmak önemlidir.

hava durumu Hatay
