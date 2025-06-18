Hatay 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 18 Haziran 2025, Çarşamba günü, Hatay ilinde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 19°C ile 22°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Haziran Perşembe günü sıcaklık 35°C, 20 Haziran Cuma günü 34°C ve 21 Haziran Cumartesi günü 33°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Gündüz saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin, güneş koruyucu kullanmaları ve bol su tüketmeleri önerilmektedir. Tarım sektöründe çalışanların, öğle saatlerinde güneş ışınlarının en yoğun olduğu zamanlarda işleri hafifletmeleri veya ara vermeleri faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması da büyük önem taşır. Su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması, hem çevre hem de tarım için kritik öneme sahiptir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde, sağlık ve çevre koruma önlemlerine dikkat edilmesi, olası olumsuz etkilerin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.