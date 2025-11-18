HABER

Hatay 18 Kasım Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

18 Kasım 2025 Salı günü Hatay'da yazdan kalma ılık ve nemli hava koşulları etkili olacak. Antakya'da sıcaklık 27°C'ye ulaşırken, hissedilen sıcaklık yüksek nem oranı nedeniyle 33°C'ye kadar çıkabilir. Rüzgarın hafif esmesi serinlik hissi oluştursa da, güneşten korunmak için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumunun devam edeceği ve yeterli su tüketiminin önemine dikkat edilmesi gerektiği bildiriliyor.

Devrim Karadağ

18 Kasım 2025 Salı günü Hatay ilinde hava koşulları yazdan kalma ılık ve nemli bir yapıda olacaktır. Akdeniz Bölgesi'nde hakim olan bu hava şartlarına uyum gösterilecektir. Antakya'da en yüksek sıcaklık 27°C civarında olacaktır. En düşük sıcaklık ise 12°C olarak beklenmektedir. Nem oranı yüksek olduğu için hissedilen sıcaklık 33°C'ye kadar çıkabilir. Rüzgar güney yönlerden hafif esecektir. Bu rüzgar bölgeye ılık bir hava akışı sağlayacaktır. Toros Dağları çevresinde hafif bulut geçişleri görülecektir. Ancak yağış beklenmemektedir. Deniz suyu sıcaklığı 24-25°C arasında olacaktır. Güneş altında uzun süre vakit geçirecek kişilerin dikkatli olmaları önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik öngörülmemektedir. 19 Kasım Çarşamba günü hava açık olacaktır. 20 Kasım Perşembe günü ise parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Her iki günde de yağış ihtimali yoktur. Sıcaklık gündüz saatlerinde 21-23°C arasında olacaktır. Gece saatlerinde ise 12-14°C civarında seyredecektir. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek hissedilebilir.

Bu dönemde güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmak cilt sağlığı için risk oluşturabilir. Güneş altında uzun süre kalacak olanların koruyucu önlemler alması önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve uygun kıyafetler giymek önerilmektedir. Ayrıca, yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Bu da vücudun su kaybetmesine neden olur. Gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmeye özen gösterilmelidir. Rüzgarın hafif esmesi serinlik hissi yaratabilir. Ancak güneş ışınlarının etkisini azaltmaz. Bu nedenle rüzgarın etkisiyle serinlesek de güneşten korunmaya devam edilmelidir.

18 Kasım 2025 Salı günü Hatay'da yazdan kalma ılık ve nemli bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda koruyucu önlemler almak önemlidir. Yeterli su tüketmek de sağlığınızı korumak açısından gereklidir.

hava durumu Hatay
