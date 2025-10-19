Hatay 19 Ekim Pazar hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 19 Ekim 2025 Pazar, Hatay'da hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Toroslar çevresinde sabah erken saatlerde yer yer sis ve serinlik gözlenebilir.

20 Ekim Pazartesi günü, hava bulutlu ve hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 18°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

21 Ekim Salı günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C ile 23°C arasında olacak. Nem oranı %73 civarında kalacak. Rüzgar hafif esecek.

22 Ekim Çarşamba günü, hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %46 civarında olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Sabahları dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. 20 Ekim Pazartesi günü beklenen hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olun. Yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanızda yarar var. Güneşli havalarda güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.