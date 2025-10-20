HABER

Hatay 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 20 Ekim 2025 tarihinde hava durumu parçalı bulutlu olacak ve aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 18°C ile 26°C arasında değişirken, nem oranı %69 ile %82 arasında belirlendi. Rüzgar hızı ise 4.2 km/s ile 8 km/s arasında tahmin ediliyor. Takip eden günlerde de benzer koşullar sürecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların güncel hava durumu raporlarını dikkate alması önemli.

Hatay 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

20 Ekim 2025 Pazartesi günü Hatay'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 18°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %69 ile %82 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.2 km/s ile 8 km/s arasında olacak. Gün doğumu saati 06:46, gün batımı saati ise 17:51'dir.

21 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 17.5°C ile 23.8°C arasında olacak. Nem oranı %73 olarak belirlenmiştir. Rüzgar hızı 4.2 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:47, gün batımı saati 17:51'dir.

22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşullarının daha iyi olması bekleniyor. Kısmen güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %64 olacak. Rüzgar hızı yine 4.2 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:47, gün batımı saati ise 17:51'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişebileceği unutulmamalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar güncel hava tahminlerini takip etmelidir. Hazırlık yapmak da faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde sürücülerin dikkatli olmaları gereklidir. Görüş mesafesi azalabilir. Yol koşulları kayganlaşabilir. Bu durumları göz önünde bulundurmak önemlidir.

