HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 36°C olacak. İşte detaylar...

Hatay 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli hava ile karakterize olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması beklenmektedir. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 38°C'ye ulaşması tahmin edilmektedir. 23 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 37°C'ye çıkabilir.

Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riski oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalıdır. Ayrıca, bol su içilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak önemlidir. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunması da gereklidir. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde sağlık ve tarım alanlarında gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet'ten Avrupa'ya uçak bileti müjdesi: 9 euro'ya seyahat fırsatı!AJet'ten Avrupa'ya uçak bileti müjdesi: 9 euro'ya seyahat fırsatı!
Başıboş sokak köpeği talimatı verildi...Başıboş sokak köpeği talimatı verildi...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.