Hatay 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli hava ile karakterize olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması beklenmektedir. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 38°C'ye ulaşması tahmin edilmektedir. 23 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 37°C'ye çıkabilir.

Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riski oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalıdır. Ayrıca, bol su içilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak önemlidir. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunması da gereklidir. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde sağlık ve tarım alanlarında gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.