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Hatay 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 21 Mayıs Çarşamba hava durumu sıcak geçecek.

Hatay 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hatay'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcaklıkların artacağına işaret ediyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Mayıs ayı iklimine uygun. Yazın yaklaşmakta olduğu anlaşılıyor.

22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 35°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Bu artış, sıcak hava dalgasının etkisini artıracak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı koşullar oluşabilir. 23 Mayıs Cuma günü sıcaklıkların 34°C, 24 Mayıs Cumartesi günü ise 32°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, bölgedeki yaz mevsiminin başlangıcını işaret ediyor. Sıcak hava koşullarının devam edeceği anlaşılıyor.

Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi faydalıdır. Ayrıca hafif, açık renkli giysi tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, serin ortamlarda kalmak sağlık açısından gereklidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse sağlık profesyonellerine danışmaları faydalı olacaktır. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalı, klimaların düzenli bakımları yapılmalıdır. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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