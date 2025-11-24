Hatay 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu çok bulutlu olacak. Ara sıra güneş de görünecek. Gündüz sıcaklık 22°C civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 11°C'ye düşecek. Nem oranı %44 seviyelerinde bekleniyor. Rüzgar hızı ise 8 km/s olarak tahmin ediliyor.

25 Kasım Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 17°C ile 7°C arasında değişecek. 26 Kasım Çarşamba ve 27 Kasım Perşembe günleri puslu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 21°C civarında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü benzer hava koşulları devam edecek. 29 ve 30 Kasım Cumartesi ve Pazar günlerinde bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 19°C ile 10°C arasında olacak.

Bu dönemde özellikle 25 Kasım'daki sağanak yağışa karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekseniz su geçirmez giysiler tercih ediniz. Uygun ayakkabılar da seçmeniz faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araçlarınızın lastik ve fren sistemlerini kontrol etmeniz gerekir. Bu, güvenli sürüş için önemlidir. Evde kalacağınız günlerde pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edebilirsiniz. Su baskınlarına karşı bu şekilde önlem almanız mümkündür.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı buna göre yapmalısınız. Bu şekilde daha hazırlıklı olursunuz.