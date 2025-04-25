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Hatay 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 25 Nisan 2025 Cuma günü hava durumu, muhtemel sağanaklarla birlikte 23°C'lik yüksek sıcaklık ve 13°C'lik düşük sıcaklık öngörülmektedir. Bu dönemde bölge, genel olarak ılıman ve nemli bir iklim yaşamaktadır. Nisan ayı boyunca ortalama sıcaklık 16,5°C civarındadır. Bu süre zarfında yağış miktarı 59 mm olarak kaydedilmektedir.

Hatay 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. 27 Nisan Pazar günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 28 Nisan Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. 29 Nisan Salı günü ise güneşli ile parçalı bulutlu arasında bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 22°C ile 30°C arasında değişmesi tahmin edilmektedir.

Bölgede beklenen yağışlar ve değişken hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde uygun kıyafet ve ekipman bulundurmak gereklidir. Yüksek nem oranları nedeniyle terleme ve susuzluk riski artabilir. Bu nedenle yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir. Günlük hava durumu raporlarını takip ederek, planlarınızı en güncel bilgilere göre düzenlemek olumsuz hava koşullarından etkilenme riskinizi azaltacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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