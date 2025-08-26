Hatay 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 25°C seviyelerinde bekleniyor. Nem oranı %72 civarında kalacak. Rüzgar, saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan esecek. Yağış ihtimali %0 olarak tahmin ediliyor.

İlerleyen günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 34°C olması bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü de aynı sıcaklık değeri görülecek. Gece sıcaklıkları yine 25°C civarında olacak. Nem oranı %72 seviyelerinde kalmaya devam edecek. Rüzgarın saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan eseceği düşünülüyor. Yağış ihtimali yine %0 olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri taşıyabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmesi, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önemlidir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır. Sıcak hava dalgası, bölgedeki tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Bitkilerin su ihtiyacı karşılanmalıdır. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı, açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.