Hatay 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

27 Ekim 2025 Pazartesi günü Hatay ilinde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Antakya'da hava sıcaklığının 27°C civarında olacağı tahmin ediliyor. İskenderun'da ise sıcaklık 28°C olarak ölçülecek. Rüzgarlar hafif eser. Nem oranı orta seviyelerde kalacak. Toroslar çevresinde öğleden sonra kısa süreli bulut geçişleri görülebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Ekim Salı günü hava sıcaklığının 28°C olması öngörülüyor. 29 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 27°C olacak. 30 Ekim Perşembe günü tekrar 28°C civarında olacak. 31 Ekim Cuma günü de sıcaklık 28°C olarak tahmin ediliyor. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları tarım alanlarında güneşlenme süresinin artmasına neden olabilir. Tarım faaliyetleri yürütenlerin güneşlenme sürelerini izlemeleri önemlidir. Gereken önlemleri almaları da faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar su tüketiminin artmasını gerektirecektir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bu da sağlık açısından önemlidir.