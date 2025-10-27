HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

27 Ekim 2025 tarihinde Hatay ilinde güneşli hava koşulları bekleniyor. Antakya'da hava sıcaklığı 27°C, İskenderun'da ise 28°C olarak ölçülecek. Hafif rüzgarların etkili olacağı günde, nem oranı orta seviyelerde kalacak. Tarımsal faaliyetler için bu sıcak hava uygun ortamlar sunarken, tarımcıların güneşlenme sürelerini kontrol etmesi ve su tüketimini artırması önem taşıyor. Uygun kıyafet seçimleri de gerektiği gibi yapılmalıdır.

Hatay 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

27 Ekim 2025 Pazartesi günü Hatay ilinde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Antakya'da hava sıcaklığının 27°C civarında olacağı tahmin ediliyor. İskenderun'da ise sıcaklık 28°C olarak ölçülecek. Rüzgarlar hafif eser. Nem oranı orta seviyelerde kalacak. Toroslar çevresinde öğleden sonra kısa süreli bulut geçişleri görülebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Ekim Salı günü hava sıcaklığının 28°C olması öngörülüyor. 29 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 27°C olacak. 30 Ekim Perşembe günü tekrar 28°C civarında olacak. 31 Ekim Cuma günü de sıcaklık 28°C olarak tahmin ediliyor. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları tarım alanlarında güneşlenme süresinin artmasına neden olabilir. Tarım faaliyetleri yürütenlerin güneşlenme sürelerini izlemeleri önemlidir. Gereken önlemleri almaları da faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar su tüketiminin artmasını gerektirecektir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bu da sağlık açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldiDairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi
Mersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldiMersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.