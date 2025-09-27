HABER

Hatay 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 31°C olacak. İşte detaylar...

Hatay 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

27 Eylül 2025 Cumartesi günü Hatay'da güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 31°C olacak. Gece ise sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı %75 civarında kalacak.

28 Eylül Pazar günü de hava güneşli olacak. Sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. 29 Eylül Pazartesi günü hava koşullarında önemli bir değişiklik görülmeyecek. Sıcaklık 31°C civarında devam edecek.

30 Eylül Salı günü yağmur bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Bu günün en yüksek sıcaklığı 29°C, en düşük sıcaklığı ise 20°C olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle 30 Eylül'de yağışlı hava şartlarına hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız yararınıza olur. Ani yağışlardan korunmak için bu önlemleri almalısınız.

Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Güneşin etkilerinden korunmak için uygun kıyafetler seçmelisiniz. Bu durum, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

