Hatay 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

27 Kasım 2025 Perşembe günü Hatay'da hava durumu farklı ilçelerde değişiklik gösterecek. Antakya'da sıcaklık 19.8°C civarında olacak. İskenderun'da ise bu değer 23°C'ye ulaşacak. Antakya'da nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.8 km/h olarak öngörülmektedir. İskenderun'da nem oranı %55 seviyesinde kalacak. Buradaki rüzgar hızı 9.4 km/h olacak. Her iki ilçede de gün doğumu saatleri 07:24 ile 07:26 arasındadır. Gün batımı ise 17:20 ile 17:21 arasında gerçekleşecektir.

Gelecek günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 28 Kasım Cuma günü Hassa ilçesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9.5°C ile 15.6°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü Antakya'da açık ve güneşli hava hakim olacak. Bu gün sıcaklıklar 9.7°C ile 18.6°C arasında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 9°C ile 16°C arasında olacağı öngörülmekte.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 30 Kasım Pazar günü beklenen yağışlar nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymek faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde, sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek bu açıdan önemlidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmek adına gereklidir.