Hatay 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33°C civarında olacak.

Hatay 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığı ise 17°C seviyelerinde bekleniyor. Nem oranı %77 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5 km olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 29 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 31°C olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacak. 30 Eylül Salı günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 1 Ekim Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü çoğunlukla güneşli olacak. 3 Ekim Cuma günü hava koşullarındaki benzerlik devam edecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekir. Uzun süre güneşe maruz kalmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Bol su tüketilmeli ve uygun kıyafetler seçilmelidir. Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırır. Enerji verimliliğine dikkat edilmeli. Klima ile fanlar doğru şekilde kullanılmalıdır. Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Astım ve alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların hava kalitesini takip etmesi önemlidir. Gerekirse kapalı alanlarda kalmaları önerilir.

