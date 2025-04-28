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Hatay 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 28 Nisan Pazartesi hava durumu raporu belli oldu. Hatay'da bugün hava sıcak ve güneşli olacak.

Hatay 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Hatay'da, 28 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında gerçekleşecek. Bu sıcaklıklar, Nisan ayı ortalama değerlerinin üstünde. Yaz mevsiminin yaklaştığını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 29 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığı 25°C ve gece sıcaklığı 13°C olacak. Bu gün daha serin bir hava bekleniyor. 30 Nisan Çarşamba günü hava, 28°C'lik gündüz sıcaklığı ve 17°C'lik gece sıcaklığıyla bulutlu ve güneşli olacak. 1 Mayıs Perşembe günü ise 25°C'lik gündüz sıcaklığı ve 14°C'lik gece sıcaklığıyla sağanak yağış bekleniyor. 2 Mayıs Cuma günü, 25°C'lik gündüz sıcaklığı ve 13°C'lik gece sıcaklığıyla çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü, 23°C'lik gündüz sıcaklığı ve 14°C'lik gece sıcaklığıyla yine güneşli bir hava yaşanacak. 4 Mayıs Pazar günü ise 22°C'lik gündüz sıcaklığı ve 13°C'lik gece sıcaklığıyla havanın benzer koşullarda devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle 1 Mayıs Perşembe günü beklenen sağanak yağışa karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önerilir. Ani hava değişimlerine karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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