Hatay 29 Ağustos Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 34°C civarında, gece ise 25°C seviyelerinde olması bekleniyor. Nem oranı %72 civarında kalacak. Rüzgar, saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan esecek. Yağış ihtimali %0 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 33°C, 31 Ağustos Pazar günü 33°C, 1 Eylül Pazartesi günü ise 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 24°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan eseceği düşünülüyor. Yağış ihtimali yine %0 tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri taşıyabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması önemlidir. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır. Sıcak hava dalgası, tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Bitkilerin su ihtiyacı karşılanmalıdır. Ayrıca, orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.