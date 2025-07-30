Hatay 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek ve yağış ihtimali düşük kalacak.

31 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 34°C civarında, 1 Ağustos Cuma günü ise 32°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak ve yağış ihtimali düşük kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekebilir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerekli durumlarda tıbbi yardım almak da önemlidir. Evcil hayvanların da aşırı sıcaktan korunması gerektiği unutulmamalıdır.

Bu dönemde hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak en iyisi olacaktır.