HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay cani babayı konuşuyor: 3 yaşındaki oğlunu boğdu!

Hatay'da bir şahsın 3 yaşındaki oğlunu boğması kan dondurdu. Korkunç olayın ortaya çıkış şekli ve perde ise ağızları açık bıraktı.

Hatay cani babayı konuşuyor: 3 yaşındaki oğlunu boğdu!

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Emin Torluk (28), oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u (3) boğdu. Gözaltına alınan cani adam tutuklandı.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Olay, dün Çamaltı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Muhammet Emin Torluk, bilinmeyen nedenle oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğdu.

Hatay cani babayı konuşuyor: 3 yaşındaki oğlunu boğdu! 1

TORUNUNU SORAN DEDE ŞÜPHELENDİ

Şüpheli, olayın ardından Köşrelik Mahallesi'ndeki babasının yanına gitti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği’ne bildirdi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Muhammet Emin Torluk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz Yetkin Torluk'un cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, bu sırada kaçmaya çalışan Torluk'u gözaltına aldı.

Poyraz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Emin Torluk ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hatay cani babayı konuşuyor: 3 yaşındaki oğlunu boğdu! 2

EŞİ İSTANBUL'A GİTMİŞ

Öte yandan, bir belediye kuruluşunda işçi olarak çalışan Torluk'un boşanma aşamasındaki eşinin kısa süre önce İstanbul'a gittiği, Poyraz Yetkin’e ise babası Muhammet Emin Torluk'un ailesinin baktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de imece usulü kesilen 1 ton kurban eti, 100 aileye dağıtıldıMardin’de imece usulü kesilen 1 ton kurban eti, 100 aileye dağıtıldı
Kuşadası’nda ilçe protokolü bayramlaştıKuşadası’nda ilçe protokolü bayramlaştı

Anahtar Kelimeler:
Hatay katil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.