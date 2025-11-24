HABER

Hatay’da 66 kilometrelik yağmur suyu ve ızgara temizliğinden toplamda 53 kamyon katı atık çıktı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda 66 kilometrelik yağmur suyu ve ızgara temizliği gerçekleştirilirken 53 kamyon katı atık çıkarıldı.

Hatay’da 66 kilometrelik yağmur suyu ve ızgara temizliğinden toplamda 53 kamyon katı atık çıktı

HATSU’nun il geneli yağmur suyu, ızgara ve tahliye kanallarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren HATSU, oluşabilecek olumsuz durumlarda önlemek amacıyla şehir genelinde yağmur suyu, ızgara ve tahliye kanallarında tıkanıkları tespitini ve temizlik çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde sürdürüyor.

Yapılan koordineli çalışmalar kapsamında yağmur suyun hatlarının çöp konteyneri olmadığını hatırlatan HATSU, 66 km’lik yağmur suyu ve ızgara temizliğinden toplamda 53 kamyon katı atık hafriyat çıkarıldığını vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

HATSU, Dörtyol ilçesinin Kışlalar, Yeşil, Ocaklı, Çaylı ve Numune Evler Mahallelerinde yapılan temizlik çalışmaların da plastik şişe, plastik bardak, balçık, gıda paketleri ile çöp poşetlerinin çıkartıldığının altını çizdi.

Ayrıca HATSU altyapı problemlerini çözüme kavuşturmak için proje üretme ve uygulama çalışmalarını sürdüğünü, yağışlar sırasında meydana gelen su birikintilerini önlemek ve daha verimli bir şekilde yağmur suyu tahliyesini sağlamak amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hatay
