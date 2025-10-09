Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, 6 Ekim’de Antakya-İskenderun yolu üzerinde şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı bulunmayan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır