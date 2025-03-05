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  4. Hatay'da deniz suyu 50 metre çekildi! Fırtınadan sonra tekneler alabora oldu: "Teknemi bağlamama rağmen battı"

Hatay'da deniz suyu 50 metre çekildi! Fırtınadan sonra tekneler alabora oldu: "Teknemi bağlamama rağmen battı"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 12:42
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam etkili olan fırtınanın dinmesinin ardından deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi.

Hatay'da deniz suyu 50 metre çekildi! Fırtınadan sonra tekneler alabora oldu: "Teknemi bağlamama rağmen battı"

İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Denizdeki dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler alabora oldu. Devrilen ağaçlar da araçlara zarar verdi. Sahil şeridinde inşaat alanının çevresindeki suntalar, fırtına nedeniyle devrildi. Sabah saatlerinde fırtınanın dinmesiyle deniz suyu da yaklaşık 50 metre çekildi.

"TEKNEMİ BAĞLADIM ANCAK YİNE DE BATTI"

Teknesi alabora olan balıkçılardan Ahmet Arıklar, "Dalgalar başladığında teknemi bölgeden alarak güçlükle daha güvenli bir yere bağladım ancak buna rağmen battı" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Fırtına deniz alabora tekne
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