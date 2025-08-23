HABER

Hatay'da düğüne giderken kaza yaptılar: 3 kişi hayatını kaybetti

Hatay’ın Hassa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil çekiciyle çarpıştı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, otomobilde bulunan ailenin düğüne gittiği öğrenildi.

Hatay'da düğüne giderken kaza yaptılar: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Hassa ilçesi Girne Mahallesi çevreyolunda yaşandı. A.B. yönetimindeki otomobil, A.U.C. idaresindeki çekici ile kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu, Beyza Hayriye Bedir ile Z.K., A.B. ve S.K. yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ve Beyza Hayriye Bedir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan otomobilde bulunan ailenin düğüne gittiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, çekici sürücüsü gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

