Hatay’da hapis cezaları nedeniyle aranan 7 kişi tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ve Erzin ilçelerinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 7 kişi yakalandı. Hapis cezaları bulunan şahıslar mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ö.A., hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan F.T.G. İskenderun’da, basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y., Hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K., kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.A., uyuşturucu madde satın almak bulundurmak kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.C., aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan A.S. Erzin’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

