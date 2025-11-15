Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi çevre yolu kavşağında yaşandı. Seyir halindeki 31 AFV 233 plakalı otomobil ile 27 AOV 643 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır