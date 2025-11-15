HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi çevre yolu kavşağında yaşandı. Seyir halindeki 31 AFV 233 plakalı otomobil ile 27 AOV 643 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı 2

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybettiOtomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybetti
Yürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılarYürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılar

Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.