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Hatay'da korkutan ev yangını! Baba ve oğlu yaralandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 17:48
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Hatay'da 4 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı.

Hatay'da korkutan ev yangını! Baba ve oğlu yaralandı

İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında baba Musa G. ve oğlu Muhammet G. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Muhammet G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İskenderun Hatay
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