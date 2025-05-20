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Hatay'da tesettürlü öğrenciye hakaret! "O öğretmenin dersimize girmesini istemiyorum" Valilik harekete geçti

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Melih Kadir Yılmaz

Hatay'da bir öğretmenin 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisine hakaret ettiği iddia edildi. Öne sürülenlere göre öğretmen, tesettürlü öğrencisi için 'Karabaş' dedi. Aile bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundu. Şikayet üzerine Hatay Valiliği harekete geçti ve konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlattı. Öte yandan yaşadıklarını anlatan 11 yaşındaki H.K. "O öğretmenin artık dersimize girmesini istemiyorum" dedi.

Olay, Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sınıf arkadaşında kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından ‘önüne dön karabaş' şeklinde hitaba maruz kaldı.

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BABASINA ANLATTI, CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNULDU

Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan H.K. durumu eve gelince babasına anlattı. Baba Harun K. (35), duydukları karşısında öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu.

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VALİLİK HAREKETE GEÇTİ! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliğinin konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kızına ‘Karabaş' diye hitap eden öğretmenin artık kızının dersine girmesini istemediğini söyleyen baba Harun K, "9 Mayıs günü kızım okul servisinden indi ve ağlayarak yanıma geldi. Fen bilgisi öğretmeninin kendisine tüm sınıfın duyacağı şekilde ‘karabaş önüne dön önüne' dediğini söyledi. Ben de bunun üzerine o öğretmenini aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki ben kızınızdan özür diledim. ‘Sizden de özür diliyorum ama dedi özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

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"DİĞER ÖĞRETMEN KADROSUYLA BİR SIKINTIMIZ YOK"

Baba Harun K. sonrasında ise "Ben de önce okul idaresiyle görüştüm. Onlara şikayetimi bildirdim sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. O okul idaresiyle veya okulun diğer öğretmen kadrosuyla zaten bir sıkıntımız yok. Çünkü okul şampiyonların okulu diyerek geçiyor. Her senede en az 1-2 Türkiye 1‘incisi çıkaran bir okul. Allah'ın izniyle bu süreçten de alnımızdan akıyla çıkacağız. Yani sürecin takipçisiniz inşallah" dedi.

"DERSİMİZE GİRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Okuldaki diğer öğretmenleriyle sorun yaşamadığını dile getiren H.K. ise "Fen bilgisi dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek ‘karabaş dön önüne' dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söyledim, daha sonra beni lavaboya gönderdi elimi yüzümü yıkamam için. Servisten de zaten ağlayarak inmiştim, babam da ne olduğunu sorunca öğretmenimizin bana dediklerini anlattım ve öğretmenimizi aradı. Yani benim de bir hayallerim var ve o hayalleri gerçekleştirmek için ben bu okula gidiyorum. Ama o öğretmen yüzünden çok moralim bozuldu. O öğretmenin artık dersimize girmesini istemiyorum. Diğer hocalarım çok iyi yani bizimle çok iyi ilgileniyor asla hakarete bulunmuyorlar. Okulum, her yerde şampiyonların okulu diye geçiyor. Zaten belirli bir seviyede olduğum için ben bu okula gidiyorum, savcı olmak istiyorum, onun için biraz da gitmek istedim" diye konuştu.

(İHA)

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Hatay öğrenci hakaret
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