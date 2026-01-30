Hatay'da trafik kazası! 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, karşı şeride geçerek otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışarak yaralanan 5 kişi, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücüler ve yaralıların kimlik tespiti için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

