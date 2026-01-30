HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da trafik kazası! 5 yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüsün, karşıda geçip otomobil ile çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası! 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, karşı şeride geçerek otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışarak yaralanan 5 kişi, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücüler ve yaralıların kimlik tespiti için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesiCesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesi
Bina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendiBina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.