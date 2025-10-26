HABER

Hatay'da trafik kazasında yaralanmıştı! Genç kız hayatını kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde trafik kazasında yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde 19 Ekim'de, minibüsle traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan Fatma Şanverdi (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 13 kişiden 11'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

OLAY

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 Ekim'de E.Ş. idaresindeki minibüs, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde R.K. yönetimindeki traktörle çarpışmıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 12 kişi yaralanmıştı.

