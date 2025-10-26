Hatay'da trafik kazasında yaralanmıştı! Genç kız hayatını kaybetti

Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde 19 Ekim'de, minibüsle traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan Fatma Şanverdi (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 13 kişiden 11'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 Ekim'de E.Ş. idaresindeki minibüs, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde R.K. yönetimindeki traktörle çarpışmıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 12 kişi yaralanmıştı.
