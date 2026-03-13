HABER

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kırşehir'de polis uyuşturucu operasyonu yaptı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında polis tarafından durdurulan 4 otomobilde, şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 23,2 gram uyuşturucu madde, 17 adet sentetik hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kırşehir
