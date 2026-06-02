Hatay Hava Durumu! 02 Haziran Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Haziran 2026 Salı günü Hatay'da hava durumu güzel. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30 derece olacak. Gece saatlerinde ise 18 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4 kilometre. Nem oranı %27 civarında. Bu durum hava koşullarının rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Hatay'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Haziran Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 29 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise 18 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5 kilometre. Nem oranı %29 civarında olacak.

4 Haziran Perşembe günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 18 dereceye inecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Nem oranı %40 civarında gerçekleşecek.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için etkinlikler planlayabilirsiniz. Açık havada doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuluyor.

Hatay'da 2 Haziran 2026 Salı günü ve sonraki günlerde hava durumu güzel ve açık. Bu durumu değerlendirip açık hava etkinlikleri planlayarak doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.