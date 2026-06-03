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Hatay Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu, 3 Haziran 2026 tarihinde 29 - 30 derece arasında seyredecek. Güneşli hava ile birlikte nem oranı %62, rüzgar hızı ise 30 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların benzer seviyelerde devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka, güneş kremi kullanımı ve bol su içmek, sıcak havalarda sağlığı korumak açısından kesinlikle öneriliyor.

Hatay Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık da benzer şekilde 29 - 30 derece arasında seyredecek. Nem oranı %62 civarında. Rüzgar hızı 30 km/saat ve güneybatıdan esiyor. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklığın 29 - 30 derece civarında olması bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın 28 - 30 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının 28 - 30 derece arasında kalması öngörülüyor. Bu günlerde de yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su içmek de sıcaktan korunmak için önemlidir. Ayrıca açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha rahat bir deneyim sunar.

Hatay'da önümüzdeki günler sıcak ve güneşli geçecek. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Bol su içmeleri de önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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