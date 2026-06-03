Hatay Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık da benzer şekilde 29 - 30 derece arasında seyredecek. Nem oranı %62 civarında. Rüzgar hızı 30 km/saat ve güneybatıdan esiyor. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklığın 29 - 30 derece civarında olması bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın 28 - 30 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının 28 - 30 derece arasında kalması öngörülüyor. Bu günlerde de yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su içmek de sıcaktan korunmak için önemlidir. Ayrıca açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha rahat bir deneyim sunar.

Hatay'da önümüzdeki günler sıcak ve güneşli geçecek. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Bol su içmeleri de önerilir.