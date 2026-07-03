Hatay Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22-24 derece arasında seyredecek. Nem oranı %44-54 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4-6 km/s civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava tamamen açık ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 33-34 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları 23-25 derece arasında değişecek. Nem oranı %44-49 arasında kalacak. Rüzgar hızı 4-5 km/s olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin yerlerde kalmak önemlidir. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önerilir.

Hatay'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.