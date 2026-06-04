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Hatay Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu, 4 Haziran 2026 Perşembe günü güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, gece saatlerinde 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 4 km/saat düzeyinde olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Bu güzel hava, doğanın tadını çıkarmak için harika bir fırsat sunuyor.

Hatay Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe. Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde hava 18 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 4 km/saat olacak. Nem oranı %40 civarında seyredecek. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava sunacak.

Önümüzdeki günlerde de Hatay'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 18 dereceye düşmesi bekleniyor. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 29 derece civarında olacak. Gece sıcaklıklarının 19 dereceye düşmesi öngörülüyor. 7 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları yine 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 19 dereceye inecek. Rüzgar hızları ve nem oranları benzer seviyelerde kalacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için bol su için. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edin. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Gece serinleyebileceği için hafif bir ceket almayı düşünebilirsiniz. Uzun kollu bir üst bulundurmak faydalı olacaktır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde ise serin bir hava olacak. Bu koşullarda açık hava etkinlikleri yapmak harika bir fırsat. Doğanın tadını çıkarmak için güzel bir zaman.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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