Hatay Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Hatay'da hava durumu orta şiddetli yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 2,5 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, Hatay'daki hava durumunun yağmurlu ve serin olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Mayıs Salı günü hafif yağmurlu ve sıcaklık 16 derece civarında olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü hava daha sıcak hale gelecek ve 21 derece civarında seyredecek. 7 Mayıs Perşembe günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 25 derece civarında olacak. Hava koşullarındaki bu değişkenlik, Hatay'da hava durumunun istikrarsız olacağını gösteriyor.

Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Serin günlerde ise uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre planlar yapmak, olumsuz durumlardan etkilenmemenizi sağlar. Bu nedenle, hava durumunu dikkate almak gerekir.