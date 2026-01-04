Hatay Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 8 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %66 ile %73 aralığında kalacak. Rüzgar hızı saatte 6 ile 9 kilometre olacak. Gün doğumu saati 06:32'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:50'de olacak.

5 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında olacak. 6 Ocak Salı günü ise sıcaklıklar 1 ile 13 derece aralığında seyredecek. Bu iki günde de havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemli. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havadan faydalanarak açık hava aktiviteleri yapabilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.