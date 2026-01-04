HABER

Hatay Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 8-20 derece arasında değişecek, nem oranı ise %66 ile %73 aralığında kalacak. Rüzgar hızı 6-9 kilometreyle esiyor. 5 ve 6 Ocak'ta sıcaklıkları 1-11 ve 1-13 derece aralığında olacak. Düşük sıcaklıklara karşı kat kat giyinebilir, açık hava aktiviteleri yapabilirsiniz. Ani hava değişikliklerine dikkat gereklidir.

Devrim Karadağ

Hatay'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 8 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %66 ile %73 aralığında kalacak. Rüzgar hızı saatte 6 ile 9 kilometre olacak. Gün doğumu saati 06:32'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:50'de olacak.

5 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında olacak. 6 Ocak Salı günü ise sıcaklıklar 1 ile 13 derece aralığında seyredecek. Bu iki günde de havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemli. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havadan faydalanarak açık hava aktiviteleri yapabilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

hava durumu Hatay
