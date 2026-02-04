HABER

Hatay Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu genelde açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 18 dereceye ulaşırken, gece sıcaklığı 4 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde ise hava serinleyecek. 5 Şubat'ta gündüz sıcaklıkları 16 derece, 6 Şubat'ta 11 derece olması bekleniyor. Sağanaklar 7 Şubat Cumartesi günü görülecek. Serin saatler için kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak önemli.

Simay Özmen

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Nem oranı %75 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33. Gün batımı ise 18:03 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 5 Şubat Perşembe günü, hava biraz serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 16 derece civarına gerileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık ise 8 derece olacak. 6 Şubat Cuma günü hava daha da serinleşecek. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 8 dereceye düşecek. 7 Şubat Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 9 derece olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava serinleşecek. Kat kat giyinmek, yanı sıra bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. 7 Şubat Cumartesi günü beklenen sağanaklar için dışarıda bir şemsiye taşımak da önemlidir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

