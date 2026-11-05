Hatay Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay hava durumu, 05 Kasım 2026 Perşembe günü ilginç bir tablo sunuyor. Günün sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Hava genel olarak kapalı görünüyor. Öğle saatlerinde hava biraz ısınacak. Fakat akşam üzeri serinlik hissedilecek. Hatay’da bu tarihlerde tipik olarak ılıman hava koşulları bekleniyor. Yerel olarak hafif yağışlar gözlemlenebilir. Dışarı çıkmayı planlayanların şemsiye veya hafif mont bulundurması faydalı olacaktır.

Bugünkü hava nasıl? Hatay’da sabah saatlerinde hafif serinlik hissediliyor. Öğle vakti sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Gün içinde hafif rüzgârlar hissedilecek. Bu rüzgâr, sıcak havayı biraz hafifletebilir. Öğleden sonra hava durumu değişim gösterebilir. Aniden beliren bulutlar hafif yağmur bırakacağına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık 19-21 derece arasında kalacak. Ancak birkaç gün boyunca hava kapalı ve hafif yağışlı olacak. Bu durum Pazartesi günü artarak devam edebilir. Hafta sonuna doğru hava koşulları sakinleşebilir. Sıcaklık yavaş yavaş yükselebilir. Bölgenin zengin doğasıyla buluşan iklim her mevsim farklı özellikler sunuyor.

Hatay'da dışarı çıkmayı düşünenlerin hava koşullarını dikkate alması önemlidir. Sokağa çıkarken hafif bir ceket almak koruyucu olacaktır. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle yürüyüş yaparken dikkatli olmak akıllıca bir seçenektir. Uygun ayakkabılar tercih etmek önem taşır.

Hatay hava durumu, 05 Kasım 2026 Perşembe günü serin ve hafif yağışlı geçecek. Önümüzdeki birkaç günde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda olmayı planlayanların bu değişken hava şartlarına hazırlıklı olmaları konforlu bir deneyim sağlayacaktır.