HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay hava durumu, 05 Kasım 2026 Perşembe günü 20 derece civarında kapalı bir hava sunuyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye çıkmayı planlarken, akşam serinlik hissedilecek. Yerel olarak hafif yağışların gözlemlenebileceği bu günde dışarı çıkacakların şemsiye veya hafif mont bulundurması faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları değişkenlik gösterecek ve sıcaklık 19-21 derece arasında kalacak.

Hatay Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Hatay hava durumu, 05 Kasım 2026 Perşembe günü ilginç bir tablo sunuyor. Günün sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Hava genel olarak kapalı görünüyor. Öğle saatlerinde hava biraz ısınacak. Fakat akşam üzeri serinlik hissedilecek. Hatay’da bu tarihlerde tipik olarak ılıman hava koşulları bekleniyor. Yerel olarak hafif yağışlar gözlemlenebilir. Dışarı çıkmayı planlayanların şemsiye veya hafif mont bulundurması faydalı olacaktır.

Bugünkü hava nasıl? Hatay’da sabah saatlerinde hafif serinlik hissediliyor. Öğle vakti sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Gün içinde hafif rüzgârlar hissedilecek. Bu rüzgâr, sıcak havayı biraz hafifletebilir. Öğleden sonra hava durumu değişim gösterebilir. Aniden beliren bulutlar hafif yağmur bırakacağına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık 19-21 derece arasında kalacak. Ancak birkaç gün boyunca hava kapalı ve hafif yağışlı olacak. Bu durum Pazartesi günü artarak devam edebilir. Hafta sonuna doğru hava koşulları sakinleşebilir. Sıcaklık yavaş yavaş yükselebilir. Bölgenin zengin doğasıyla buluşan iklim her mevsim farklı özellikler sunuyor.

Hatay'da dışarı çıkmayı düşünenlerin hava koşullarını dikkate alması önemlidir. Sokağa çıkarken hafif bir ceket almak koruyucu olacaktır. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle yürüyüş yaparken dikkatli olmak akıllıca bir seçenektir. Uygun ayakkabılar tercih etmek önem taşır.

Hatay hava durumu, 05 Kasım 2026 Perşembe günü serin ve hafif yağışlı geçecek. Önümüzdeki birkaç günde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda olmayı planlayanların bu değişken hava şartlarına hazırlıklı olmaları konforlu bir deneyim sağlayacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!
Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.