Hatay Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 5 Ocak 2026 tarihine kadar hava durumu açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında değişirken, nem oranı %56 seviyesinde olacak. Rüzgarın hızı 16 km/saat olarak ölçülüyor. 6 ve 7 Ocak tarihlerinde benzer hava koşulları bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giymek önemli. Güneşli havanın tadını çıkarmak için açık hava etkinlikleri yapılabilir.

Hatay Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 5 Ocak 2026 Pazartesi, Hatay'da hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklıklar, 1 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %56 olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:47. Gün batımı ise 17:35 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar, 0 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %42 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 2,5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:47. Gün batımı ise 17:35 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabahları dışarı çıkarken sıcak tutacak giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli hava, açık hava aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor. Rüzgarın hafif olması da dışarıda vakit geçirmeyi keyifli hale getirir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gün içinde 0 ile 13 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giymeniz önemlidir. Gün içinde ise güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.

