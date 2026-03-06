Hatay Hava Durumu! 06 Mart Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma. Hatay'da hava durumu ılıman. Kısmen güneşli bir gün geçirilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 - 17 derece civarında. Gece sıcaklık ise 5 - 6 derece arasında olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenleşecek. 7 Mart Cumartesi'de sıcaklıklar 16 - 17 derece arasında kalacak. Sağanak yağış bekleniyor. 8 Mart Pazar daha sakin bir gün olacak. Hava 16 - 17 derece civarında kalacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. 9 Mart Pazartesi de hava 16 - 17 derece aralığında. Çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde, özellikle 7 Mart Cumartesi'deki sağanak yağış için şemsiye almak faydalı. Diğer günlerde hava genellikle güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak da gereklidir. Gündüzleri güneşli havadan yararlanarak açık hava aktiviteleri yapabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmalıdır.