HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 06 Mart Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu 6 Mart 2026 Cuma günü kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 16-17 derece aralığında, gece ise 5-6 derece civarında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak. Ancak, 7 Mart Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar için şemsiye almak faydalı. Diğer günlerde hava genellikle güneşli kalacak. Bu nedenle açık hava aktiviteleri için ideal fırsatlar sunacak.

Hatay Hava Durumu! 06 Mart Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma. Hatay'da hava durumu ılıman. Kısmen güneşli bir gün geçirilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 - 17 derece civarında. Gece sıcaklık ise 5 - 6 derece arasında olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenleşecek. 7 Mart Cumartesi'de sıcaklıklar 16 - 17 derece arasında kalacak. Sağanak yağış bekleniyor. 8 Mart Pazar daha sakin bir gün olacak. Hava 16 - 17 derece civarında kalacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. 9 Mart Pazartesi de hava 16 - 17 derece aralığında. Çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde, özellikle 7 Mart Cumartesi'deki sağanak yağış için şemsiye almak faydalı. Diğer günlerde hava genellikle güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak da gereklidir. Gündüzleri güneşli havadan yararlanarak açık hava aktiviteleri yapabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mustafa Sarıgül’e 120 bin TL ceza! Plakayı tokatlayarak isyan ettiMustafa Sarıgül’e 120 bin TL ceza! Plakayı tokatlayarak isyan etti
Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.