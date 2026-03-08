HABER

Hatay Hava Durumu! 08 Mart Pazar Hatay hava durumu nasıl?

8 Mart 2026 Pazar günü Hatay'da hava durumu güneşli ve ılımandır. Sıcaklık gün boyunca 16 dereceye ulaşırken, gece 2 dereceye düşecektir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 9 Mart'ta kısmen güneşli, 10 Mart'ta sıcaklık 19 derece, 11 Mart'ta ise 20 derece olacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz. Dışarıda aktiviteler yaparken hafif giysiler ve dikkatlice planlama öneriliyor.

Seray Yalçın

Bugün 8 Mart 2026 Pazar günü Hatay'da hava durumu keyifli. Gün boyunca parlak güneş ışıkları var. Sıcaklıklar 16 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Bu durum, Hatay hava durumu açısından ılıman ve güneşli bir günü işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 9 Mart Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 17 derece civarında seyredecek. 10 Mart Salı günü, parlak güneş ışıkları altında sıcaklık 19 dereceye çıkacak. 11 Mart Çarşamba günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Bu da önümüzdeki günlerde Hatay'da keyifli bir hava durumu olacağını gösteriyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirin. Sabah saatlerinde dışarı çıkarak hafif bir ceket almayı unutmayın. Öğle saatlerinde hava ısınacak. Bu nedenle rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarlı bölgelerde, bisiklet ve motosiklet kullanıcıları dikkatli olmalı. Deniz kenarında vakit geçirenler, rüzgarın düşük olduğu saatleri tercih edebilir. Hatay'da hafta sonu planı yapanlar için hava elverişli olacak.

Hatay'da 8 Mart 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel ve ılıman. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

