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Hatay Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli bildirimleriyle dikkat çekiyor. Bugün sıcaklık 32-33 derece seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %46-47 olarak ölçülüyor. Rüzgar batı yönünden saatte 4-5 kilometre hızla esecek. Tatil yapacakların öğle saatlerinde dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor. Gölgelik alanlarda durmak ve bol su içmek sağlığı korumak için önemli.

Hatay Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Bölge sakinleri için güzel bir gün. Gün boyunca hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Nem oranı %46-47 seviyelerinde. Rüzgar batı yönünden saatte 4-5 kilometre hıza ulaşacak.

Bu sıcak ve güneşli hava, Hatay'da tipik bir yaz gününü temsil ediyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık zirve yapabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 32-33 derece olacak. Nem oranı yine %46-47, rüzgar da batı yönünden saatte 4-5 kilometre hızla esecek. 10 Temmuz Cuma günü için de sıcaklık ve nem değerleri benzer şekilde tahmin ediliyor.

Bu günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması lazım. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemli. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında dışarıda kalmaktan kaçınmak iyi bir fikir.

Hatay'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli. Güneşin etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak şart. Bu şekilde sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmeniz mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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