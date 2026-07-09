Hatay Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22-24 derece arasında seyredecek. Nem oranı %45-50 seviyelerinde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar saatte 4-5 kilometre hızla doğu-batı yönünde esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Ancak aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmamaya dikkat etmek önemlidir. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 32-33 derece olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 33-34 dereceye çıkabilir. Nem oranı %45-50 arasında kalacak ve yağış beklenmiyor. Rüzgarın saatte 4-5 kilometre hızla, doğu-batı yönünde esmesi tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinliklerinde güneş koruyucu ürün kullanmak önemlidir. Düzenli aralıklarla su tüketmek olası sağlık sorunlarını önleyecektir.

Hatay'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sağlık ve konforunuzu korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.