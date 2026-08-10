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Hatay Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 36 dereceye ulaşırken, gece sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişmeyecek, 11 Ağustos'ta sıcaklık 37 dereceye çıkacak. Bu aşırı sıcaklarda, dışarıda dikkatli olunması ve güneşten korunmak için gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Hatay'da bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü, hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçmesi bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 36 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 24 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %41 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 4.84 km/saat olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının değişmeyeceği öngörülüyor. 11 Ağustos Salı günü, hava sıcaklığının 37 dereceye çıkması bekleniyor. Gece sıcaklığı 25 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 39 derece civarında olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklığın 36 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığı yine 25 derece seviyesinde ölçülecek. Hissedilen sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. 13 Ağustos Perşembe günü de hava sıcaklığı 36 derece olacak. Gece sıcaklığı 25 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık tekrar 37 derece civarında bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması gerekmektedir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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