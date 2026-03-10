HABER

Hatay Hava Durumu! 10 Mart Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklıklar gün içerisinde 18 dereceye yükselecek. 11 Mart Çarşamba günü ise sıcaklık 19-20 derece arasında olacak. Güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. 12 ve 13 Mart'ta sıcaklıklar 18-19 derece seviyelerinde seyredecek. Dışarıda vakit geçirirken hafif giysiler tercih edilmeli ve su tüketimi ihmal edilmemelidir. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir.

Enis Ekrem Ölüç

10 Mart 2026 Salı günü Hatay'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklıklar 18 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece arasında olacak. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal.

11 Mart Çarşamba günü sıcaklıkların 19 - 20 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşulları güneşli olacak. 12 Mart Perşembe günü sıcaklık 18 - 19 derece civarında seyredecek. Bu günün hava koşulları da güneşli olacak. 13 Mart Cuma günü sıcaklıkların 18 - 19 derece arasında olması öngörülüyor. Hava koşulları kısmen güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri için bu havayı değerlendirebilirsiniz. Dışarıda vakit geçirirken hafif giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için önlemler almak önemli. Ayrıca, günün en sıcak saatlerinde bol su içmeli, gölgede bulunmalısınız.

Hatay'da hava durumu önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurabilirsiniz.

