Hatay Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı. Hatay'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 36-38 derece arasında seyredecek. Gece ise 24-25 derece aralığında olacak. Nem oranı %20-25 civarında. Bu durum, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar hafif esintili olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 35-37 derece arasında olacak. 13 Ağustos Perşembe günü ise 34-36 derece arasında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 23-24 derece civarında kalacak. Nem oranı ve rüzgar koşulları değişmeyecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler temkinli olmalı. Bol su içmek, hafif giysiler giymek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınılmalı. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Hatay'da önümüzdeki günler genellikle sıcak ve güneşli geçecek. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmakta yarar var.