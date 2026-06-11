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Hatay Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güzel geçecek. Gün boyunca güneşli havanın hakim olduğu bölgede, sıcaklık 22 ile 31 derece arasında değişecek. Rüzgarın saatte 4 kilometreyi bulmasıyla birlikte, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde cilt koruyucu kullanılarak, sağlıklı bir gün geçirilebilir.

Hatay Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

11 Haziran 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu güzel. Gün boyunca genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 22 ile 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %40 civarında seyrederken, rüzgar hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü, hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 ile 31 derece arasında değişecek. 13 Haziran Cumartesi günü, hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 20 ile 30 derece arasında olacak. Yine de güneşli bir gün bekleniyor. 14 Haziran Pazar günü, hava sıcaklığı 20 ile 29 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Cildinizi koruyarak sağlık açısından önemlidir. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilir, serin kalabilirsiniz. Rüzgar hafif olduğundan, açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaşanması olası değildir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Güzel havayı değerlendirmek için planlar yapabilirsiniz. Açık hava etkinliklerine katılmayı düşünebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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