Hatay Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Hatay hava durumu nasıl?

11 Ocak 2026 Pazar günü, Hatay'da yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 9-10 derece, gece saatlerinde ise 6-8 derece arasında değişecek. 12 Ocak Pazartesi daha fazla yağış öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 10-13 derece, gece sıcaklıkları ise 5-9 derece olacak. 13 ve 14 Ocak tarihlerinde hava durumu daha güneşli hale gelecek. Şemsiye ve uygun giysiyle hazırlanmak önemli.

Ufuk Dağ

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 - 10 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 6 - 8 derece arasında düşecek. Yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde yağışların yoğunlaşacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu yine yağışlı ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 - 13 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 5 - 9 derece olacak. 13 Ocak Salı günü yer yer sağanakların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 - 13 derece, gece sıcaklıkları ise 0 - 3 derece civarında olacak.

14 Ocak Çarşamba günü hava daha güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 - 14 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları 0 - 3 derece olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde Hatay'da hava durumu genellikle yağışlı ve serin geçecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Serin havalara karşı uygun giyinmek de önemli. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.






