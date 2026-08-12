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Hatay Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu, 12 Ağustos 2026 itibarıyla sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 35 - 37 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorlayıcı olabilir. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Dışarıda bulunmak zorunda kalanlar, bol su içmeli, hafif giysiler tercih etmeli ve güneş koruyucu kullanmalıdır. Açık hava etkinlikleri için sabah veya akşam saatleri öneriliyor.

Hatay Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 35 - 37 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 35 - 37 derece arasında olacak. 14 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 34 - 36 derece civarında seyredecek. 15 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklığının 33 - 35 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, bol su içmeye özen gösterin. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölgede kalmaya çalışın. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam serinliğinde yapmanız daha konforlu bir deneyim sağlayacaktır.

Hatay'da bu hafta boyunca hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu durum planlarınızı yaparken dikkate almanız gereken bir faktör.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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